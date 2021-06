Wyrzucamy 5 mln ton jedzenia rocznie. Działa projekt, by temu zapobiec. Co wyrzucamy najczęściej?

- Do testu wybraliśmy 10 podstawowych produktów, w tym pasztet, tuńczyk w puszce, makaron, dżem, majonez, mleko, śmietanę UHT i obserwowaliśmy, co dzieje się z nimi po upływie daty minimalnej trwałości - mówi doc. Beata Bilska z SGGW. - Okazuje się, że zmiany, jakie zachodzą po upływie pół roku od daty minimalnej trwałości, są bezpieczne. Jest to np. zmiana barwy. Skoro wiemy, że te produkty są bezpieczne, to można je rozdać na cele społeczne. Nie trzeba czekać pół roku od upływu daty, ale zrobić to np. w ciągu miesiąca.