Wyścig Solidarności dla najmłodszych. Wyścigi dzieci w Łodzi 12 września

Zgłoszenie do wyścigu następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który jest do pobrania (wypełniania) na stronie internetowej Organizatora wyscig.com.pl, albo przyjść w dniu wyścigu. Formularz należy wypełnić i odesłać do Organizatora na adres mailowy wyscig.solidarnosci@gmail.com lub przesłać faksem na numer (42) 677 26 06.

Wymagane jest posiadanie kasków

Wymagane jest posiadanie kasków, które w razie braku własnego, można bezpłatnie wypożyczyć w biurze zawodów. Wyścigi będą rozegrane w następujących kategoriach wiekowych: 1) kategoria A (do 5 lat), dystans ok. 200 m. 2) kategoria B (6 – 8 lat), dystans ok. 800 m. 3) kategoria C (9 – 10 lat), dystans ok. 1200 m. 4) kategoria D (11 – 12 lat), dystans ok. 1600 m. 5) kategoria E (11 – 12 lat – posiadający licencję żaka), dystans ok. 1600 m.

Zawody zostaną rozegrane wg następującego programu:

9 września 2020: Nisko, plac Wolności

9 września 2020: Sędziszów Małopolski, Rynek

10 września 2020: Krosno, park Jordanowski, ul. Grodzka

10 września 2020: Nowy Sącz, ul. Nadbrzeża

11 września 2020: Sucha Beskidzka, deptak za UM

11 września 2020: Jaworzno, Rynek

12 września 2020: Kielce, ul. ks. Ściegiennego koło WDK

12 września 2020: Łódź, ul. Piotrkowska (przy Pasażu Schillera).

Więcej informacji na stronie: wyscig.com.pl ą