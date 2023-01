Wysokie loty Grot Budowlanych w meczu z Moya Radomka Lotnisko Radom

Mecz miał podtekst, otóż parę trenerów ekipy z Radomia stanowią pracujący wcześniej w Grot Budowlanych Błażej Krzyształowicz i Jakub Głuszak.

Przed meczem ogłoszono, że do drużyny Grot Budowlanych dołączyła Marta Pol, która obok Małgorzaty Lisiak, Dominiki Sobolskiej-Tarasovej oraz Judyty Gawlak stanowić będzie o sile łódzkiego zespołu na środku siatki.

Marta jest wychowanką Pałacu Bydgoszcz. Tam spędziła największą część swojej dotychczasowej siatkarskiej kariery. W Bydgoszczy rozegrała sześć sezonów. Następnie od 2021/22 broniła barw Grupy Azoty Chemika Police, z którym zdobyła złoty medal TAURON Ligi. Dotychczas rozegrała w lidze 144 meczów, w których zdobyła 839 punktów.

W meczu w Radomiu Marty Pol w składzie Grot Budowlanych jeszcze nie było. Łodzianki od początku - zgodnie z przewidywaniami - uzyskały przewagę. W drugim secie jednak do głosu doszły gospodynie. Łodzianki potrafiły odrobić straty (od stanu 21:18 do 22:23), ale ostatnie piłki należały do radomianek.

W trzecim secie podopieczne trenera Macieja Biernata też zaliczyły serię kolejnych punktów: od 17:16 do 17:22. Melis Durul i Monika Fedusio grały pierwsze skrzypce. Kropkę nad i łodzianki postawiły w czwartym secie. Wygrały cały mecz za trzy punkty.

Moya Radomka Lotnisko Radom - Grot Budowlani Łódź 1:3 (17:25, 26:24, 18:25, 16:25)

Grot Budowlani Łódź: Martyna Łazowska, Monika Fedusio, Judyta Gawlak, Melis Durul, Aleksandra Kazała, Dominika Sobolska, Justyna Łysiak (l) oraz Ewelina Polak, Julia Kąkol, Adrianna Kukulska, Justyna Kędziora. Trener: Maciej Biernat.