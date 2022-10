Wystawy w łódzkim Muzeum Sztuki między pacyfistyczną utopią a koszmarem wojny

Sensem nowoczesnej prezentacji sztuki jest weryfikacja stereotypów i stawianie zmuszających do myślenia, wyzwalających nieszablonowe interpretacje pytań. Tak też czynią kuratorzy nowych ekspozycji łódzkiego Muzeum Sztuki - „Obywatele kosmosu. Anton Vidokle z Veroniką Hapchenko, Fedirem Tetianyczem i Kolekcją Międzynarodowego Instytutu Kosmizmu” oraz „I ogień, i popiół. Nikita Kadan”. A jeśli Konstrukcje wiszące Katarzyny Kobro powstały jako konsekwencja badań nad zerową grawitacją oraz życiem pozaziemskim? A jeśli dążenie Władysława Strzemińskiego do otwarcia muzeum wzięło się po części z pism Nikołaja Fiodorowa, w których świat wyzwolony od śmierci, zaludniony wskrzeszonymi, porównywał do muzeum - przestrzeni, w której zawieszono czas? Pyta o to Daniel Muzyczuk, odpowiedzialny za pierwszą z wymienionych prezentacji. Jak to, co codzienne i prywatne łączy się z polityką i historią? W jaki sposób w dzisiejszym świecie opowiedzieć na nowo skomplikowaną historię sztuki awangardowej, która często przekracza jednoznaczne tożsamości narodowe? - dodają Alona Karavai, Agnieszka Pindera i Anna Potiomkina, kuratorki wystawy prac Nikity Kadana.