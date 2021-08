Wysyp grzybów we wrześniu! Zdzisław Cyganiak zapowiada: w pierwszy weekend września będzie wysyp grzybów po deszczach 1.09.2021

- W najbliższy weekend (4-5 września) czeka nas prawdziwy wysyp grzybów - zapowiada Zdzisław Cyganiak, obserwator przyrody z Wartkowic. Możemy spodziewać się zatrzęsienia koźlaków, prawdziwków i maślaków.

Jak podkreśla Cyganiak warunki dla grzybów są obecnie wyjątkowo sprzyjające. To dzięki padającym od wielu dni deszczom i ciepłym nocom. W sierpniu spadło bowiem aż 145 mm deszczu, to trzy razy więcej niż wynosi sierpniowa średnia. Na dodatek nadal pada. To sprawiło, że ściółka jest wyjątkowo nasiąknięta wodą, co sprzyja grzybom.

- W najbliższych dniach jeszcze popada, a do tego noce są ciepłe - mówi Cyganiak. Na dodatek minęła już pełnia, a to oznacza, że noce będą coraz ciemniejsze. - Grzybnia rozwija się w ciemnościach - wyjaśnia.

Dlatego w najbliższy weekend warto wziąć koszyk i ruszyć do lasu. Zdaniem Zdzisława Cyganiaka grzybów możemy spodziewać się w weekend we wszystkich obszarach województwa łódzkiego. - W tym roku będzie bardzo dużo grzybów, najwięcej w pierwszej połowie września - ocenia Cyganiak.