Wywiad z Miss Polonia Województwa Łódzkiego 2021. Kim jest Julia Baryga? Wywiad z mieszkanką łódzkiego Rokicia

Czy jest Pani zawodowo związana z modelingiem?

Julia Baryga: Do tej pory nie miałam okazji uczestniczyć w tak profesjonalnym i prestiżowym pokazie, jak niedzielna gala. To było pierwsze takie doświadczenie. Do tej pory brałam udział w sesjach wykonywanych przez różnych fotografów, ale było to robione hobbistycznie.

Co w takim razie skłoniło Panią do wzięcia udziału w Miss Polonia?

JB: Najbardziej chęć rozwoju w tym kierunku, ponieważ jest to moja pasja. Teraz wiem, że chciałabym się w tym kierunku dalej rozwijać. Za namową moich najbliższych stwierdziłam, że warto spróbować.

Skąd wzięła się ta pasja?

JB: To w sumie śmieszna historia. Od najmłodszych lat, gdy ktoś zadawał mi pytanie kim chciałabym zostać w przyszłości odpowiadałam, że modelką. Później, gdy zaczęłam dorastać, to się z tego śmiałam. Teraz chcę się rozwijać w bardziej naukowym kierunku. Zaczynam studia na Politechnice Łódzkiej, ale zdecydowanie będę też szła w modeling.