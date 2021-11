Wyższe czynsze w Łodzi i droższe bilety MPK Łódź w 2022 roku! Drastyczne podwyżki opłat w Łodzi w planach budżetu miasta md

Podwyżki w Łodzi w 2022 roku! Wzrost cen biletów łódzkiej komunikacji miejskiej nawet do 32 proc., a czynszów w lokalach miejskich do 30 proc. To tylko niektóre podwyżki, które zapisano w projekcie budżetu Łodzi na 2022 rok. Powód, wedle władz miasta, jest wprowadzony przez rząd program Polski Ład.