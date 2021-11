Wzmocniona formacja juniorska Klubu Żużlowego Orzeł Łódź

W przyszłorocznych rozgrywkach o miejsca zarezerwowane dla juniorów będą walczyć: Mateusz Dul, Aleksander Grygolec, Jakub Sroka, Nikodem Bartoch oraz Oskar Kołak.

Trzej pierwsi zawodnicy jeździli już w barwach łódzkiego zespołu w sezonie 2021. Nikodem Bartoch to nowy zawodnik, który dotychczas ścigał się dla Abramczyk Polonii Bydgoszcz. Oskar Kołak zdał natomiast niedawno licencję żużlową.

- Prezentujemy naszą formację juniorską, czyli moim zdaniem najważniejsze ogniwo drużyny żużlowej. W tym roku formacja będzie szersza. W 2020 roku mieliśmy dwóch juniorów, a w 2021 roku trzech. Teraz posiadamy kompletny zespół, czyli pięciu zawodników, którzy będą mogli startować i być klasyfikowaną drużyną w rozgrywkach DMPJ. Jest to jedna z ważniejszych imprez juniorskich. Zespół, który dojdzie tam do finału, posiada atut w postaci dużej liczby występów swoich zawodników. W tym roku chcemy przejść pierwszą rundę eliminacyjną, co do tej pory nam się nie udawało - powiedział trener Adam Skórnicki.