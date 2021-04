XIII edycja konkursu Menedżer Roku Regionu Łódzkiego 2020

Konkurs rozgrywany jest w trzech kategoriach:

W dotychczasowych edycjach konkursu laureatem zostawał menedżer, który wykazał się największą skutecznością w zarządzaniu firmą, osiągnął dobre wyniki ekonomiczne i wykazywał wrażliwość na potrzeby społeczne, wspieranie lokalnych inicjatyw. W tej edycji Kapituła Konkursu będzie brała pod uwagę także skuteczność działań mających przeciwdziałać skutkom pandemii w 2020 r., m.in. wysiłki skierowane na utrzymanie miejsc pracy.

Pomysłodawcami i organizatorami konkursu Menedżer Roku Regionu Łódzkiego są redakcja „Dziennika Łódzkiego” i Loża Łódzka Business Centre Club.

- Za nami rok pełen wyzwań, również tych biznesowych. Dlatego podjęliśmy decyzję, że w tegorocznej edycji Kapituła będzie poddawała ocenie nie tylko wyniki ekonomiczne osiągane przez kandydatów, ale również to, jak radzili sobie z kryzysem, to jak poszukiwali nowych nisz dla swoich produktów czy usług, oraz to jak chronili miejsca pracy w swoich firmach - podkreśla Marcin Polak, prezes Polska Press Grupy Oddział w Łodzi.