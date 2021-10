XIV Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2021: Co CPK da Łodzi i regionowi

EFG to cykliczna impreza organizowana przez Województwo Łódzkie. Tegoroczna edycja to ponad 35 paneli dyskusyjnych poświęconych nowym technologiom, pracom badawczym, cyfryzacji, przedsiębiorczości i wdrażaniu innowacji w firmach, a także logistyce i transportowi. Wczoraj jednym z głównych tematów była budowa CPK, który ma sprawić, że Łódź i Warszawa staną się jednym gospodarczym organizmem - zmienią się w duopolis.

Marcin Horała, wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK, zapewnia, że stanie się tak dzięki skróceniu czasu podróży. Ponadto liczba dziennych połączeń kolejowych ze stolicą ma wzrosnąć do blisko 90.

- Docelowo w szczycie co 10 minut będzie odjeżdżał pociąg do Warszawy, który dotrze tam w ciągu 45 minut. Można to porównać do komunikacji miejskiej - mówił podczas Forum wiceminister Horała.

Spółka CPK ma wybudować m.in. Kolei Dużych Prędkości z Warszawy, przez CPK, Łódź, Sieradz i Wrocław do granicy polsko-czeskiej. Częścią tej trasy ma być tunel pod Łodzią. Dzięki niemu czas przejazdu z Łodzi do CPK skróci się do 30 minut, a do Wrocławia i Poznania - do 70 .