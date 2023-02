XV edycja Konkursu Menedżer Roku Regionu Łódzkiego. Zapraszamy do udziału

To już 15. edycja konkursu. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są w nim menedżerom, których codzienna praca buduje ekonomiczyny potencjał firm, co przekłada się na wzrost zamożności naszego regionu i jego mieszkańców.

To konkurs wyjątkowy, gdyż jego Jury wnikliwie ocenia nie tylko dokonania ekonomiczno-finansowe menedżerów w danym roku, ale także zaangażowanie w sprawy lokalnych społeczności. To sprawia, że Statuetki Menedżer Roku Regionu Łódzkiego są wyjątkowo prestiżowym wyróżnieniem.

Do konkursu zgłaszani są menedżerowie, którzy nie tylko skutecznie zarządzają firmą, powodując jej wzrost i rozwój, ale zarazem przestrzegają zasad etyki, przepisów prawa i reguł zdrowej konkurencji.

Każdego roku organizatorzy konkursu wraz z kapitułą wybierają Menedżera Roku w trzech kategoriach: