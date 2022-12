XVI Miting Zdrowotny Olimpijczyków. Medaliści na badaniach w Tomaszowie Mazowieckim

Skorzystali z badań laboratoryjnych i specjalistycznych w Tomaszowskim Centrum Zdrowia. Zachęcali też mieszkańców do aktywności fizycznej i zapobiegania chorobom. Tomaszowski szpital jest jedną ze 113 placówek, które realizują ten program w Łódzkiem. W całym kraju jest ich kilkaset. Badania są bezpłatne i jest ich kilkanaście. Co ważne, pacjent sam może się na nie skierować - wystarczy wypełnić ankietę w jednym z punktów diagnostycznych. I co się okazuje, z programu możemy korzystać dłużej - bowiem do końca 2023 roku, a nie, jak wcześniej zakładano jedynie do końca tego roku. To program wyjątkowy, bo po raz pierwszy w historii ubezpieczeń zdrowotnych, każdy pacjent może sam wystawić sobie e-skierowanie. Nie trzeba prosić lekarza pierwszego kontaktu ani korzystać z prywatnych badań. Te badania mogą być wstępem do pogłębionej diagnostyki, leczenia, więc to są te badania, które pozwalają nam upewnić się, że jesteśmy zdrowi, a jeśli coś jest nie tak, szybko rozpocząć leczenie. Profilaktyka jest najważniejsza

Dzień wcześniej olimpijczycy spotkali się w Centralnym Ośrodku Sportu Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale, gdzie wzięli udział w prezentacji dot. profilaktyki zdrowotnej przygotowanej przez pracowników oddziału NFZ w Łodzi. W dalszej części spotkania olimpijczycy złożyli podpisy na flagach olimpijskich, które później zostały przekazane partnerom wydarzenia, którymi byli Tomaszowskie Centrum Zdrowia, Oddział NFZ w Łodzi i Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim. Udział w spotkaniu z olimpijczykami wzięli także i przekonywali do badań profilaktycznych wiceprezydent Tomaszowa, Izabela Śliwińska, starosta Mariusz Węgrzynowski i członkowie zarządu powiatu - Elżbieta Łojszczyk i Michał Czechowicz oraz przewodnicząca Rady Powiatu Tomaszowskiego Wacława Bąk, a także prof. Leszek Markuszewski - kardiolog i diabetolog, radna sejmiku Ewa Wendrowska z mężem, Waldemarem Wendrowskim, dyrektorem COS w Spale, a także prezes Tomaszowskiego Centrum Zdrowia, dr Wiesław Chudzik.

Miting Zdrowotny tradycyjnie został przygotowany przez Towarzystwo Olimpijczyków Polskich i Regionalną Radę Olimpijską w Łodzi.