XXII Mistrzostwa Polski Lekarzy w tenisie na kortach w Pabianicach

Turniej rozgrywany będzie na czterech kortach o nawierzchni twardej (decoturf) piłkami tretorn serie+control (to oficjalne piłki Polskiego Stowarzyszenia Tenisowego Lekarzy na sezon 2019-2021).

Organizatorzy: Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi, Naczelna Izba Lekarska, Bogusław Rataj, Adam Jakubowski, Daniel Leończyk, sędzią naczelnym jest Mirosław Grabda.

Zgłoszenia do dnia 8 listopada (poniedziałek) do godz. 23.59 przyjmowane są wyłącznie pod adresem: [email protected]

Losowanie i publikacja drabinek 9 listopada (wtorek) ok. godz. 20. Turniej rozgrywany będzie z podziałem na grupy wiekowe zgodnie z regulaminem Polskiego Stowarzyszenia Tenisowego Lekarzy.

Program zawodów:

11 listopada, godz. 11 - rozpoczęcie gier

12 listopada od godz. 9 - gry turniejowe, godz. 20 uroczysta kolacja w hotelu Aviator

13 listopada, godz. 10 - gry turniejowe

14 listopada, godz. 9-13 - gry finałowe.

Turniej zawsze cieszy się wielkim zainteresowaniem i stoi na naprawdę wysokim poziomie. ą