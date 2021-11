XXVII MFSPIN w Łodzi: Od afirmacji życia po smutną diagnozę kondycji człowieka

Łódzki festiwal tradycyjnie zamknęło podsumowanie plebiscytu publiczności. Tytuł Najlepszego Spektaklu przyznano przedstawieniu „3Siostry” w reżyserii Luka Percevala - koprodukcji TR Warszawa oraz Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie.

Tytuł Najlepszej Aktorki widzowie przyznali Oksanie Czerkaszynie za role w spektaklach: „3Siostry” oraz „Jądro ciemności” w reżyserii Pawła Łysaka (Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera w Warszawie), Najlepszym Aktorem zaś uznano Mariusza Ostrowskiego za rolę w spektaklu „Chciałem być” w reżyserii Michała Siegoczyńskiego z Teatru Powszechnego w Łodzi. Należy zaznaczyć, iż znakomite spektakle „Odyseja. Historia dla Hollywoodu” w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego z Nowego Teatru w Warszawie oraz „Aleja zasłużonych” w reżyserii Krystyny Jandy z warszawskiego Teatru Polonia były pokazami mistrzowskimi i nie brały udziału w plebiscycie publiczności.

Decyzja widzów biorących udział w festiwalowym głosowaniu to werdykt, pod którym z przekonaniem się podpisuję. „3Siostry” w reżyserii Luka Percevala to bowiem spektakl wybitny, teatralnie zachwycający, przejmujący do jądra komórek, stawiający boleśnie dotkliwą diagnozę kondycji człowieka, a może raczej jego niemożności samodzielnego wzniesienia się ponad własną miałkość. Luk Perceval „odpuszcza” sobie czechowowski czarny humor, śmiech nad przepaścią, czy nawet melancholijne czepianie się życia bohaterów dramatopisarza, poprzez pielęgnowane przez nich rytuały.