XXXVIII Bieg Sylwestrowy - zostały cztery dni, by zapisać się do udziału w biegu

Jak informuje Gabriel Kabza, koordynator biegu z Regionalnej Rady Olimpijskiej, ze względów organizacyjnych w dniu biegu 31 grudnia (sobota) nie będą przyjmowane zgłoszenia – bez wyjątków. Na listach startowych na 10 km poza zwycięzcami z poprzednich edycji, są zapisani zawodnicy z Ukrainy, co zapowiada ciekawą rywalizację. Zwycięzcy w biegu głównym na 10 km otrzymają puchary Prezydenta Łodzi w kategorii kobiet i Marszałka Województwa Łódzkiego w kategorii mężczyzn. W biegu młodzieżowym zwycięzcy otrzymają puchar Prezesa Regionalnej Rady Olimpijskiej w Łodzi, za miejsca od pierwszego do szóstego nagrody przygotował Łódzki Szkolny Związek Sportowy. Prezes AZS Łódź ufundował puchary dla najlepszej studentki i najlepszego studenta województwa łódzkiego.

Start/meta - Łódź/Arturówek ul. Skrzydlata 75

Biuro zawodów – OWH „Prząśniczka’’ Łódź ul. Studencka 20/24

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal oraz ciepły posiłek (kiełbaska z grilla i wojskowa grochówka). Wśród wszystkich, którzy ukończą bieg na 10 km rozlosowane zostaną nagrody niespodzianki, między innymi kalendarze Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, nowo wydany Leksykon Olimpijczyków Regionu Łódzkiego, wouchery na naukę pływania i wiele innych.

Program:

10.30 – 2 km bieg młodzieżowy 11.00 – 1 km bieg VIP 11.30 – 10 km bieg główny/ 2 pętle

Organizatorem jest Regionalna Rada Olimpijska w Łodzi

Patronat honorowy: Marszałek Województwa Łódzkiego, Prezydent Łodzi

Partnerzy wydarzenia: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Województwo Łódzkie, Urząd Miasta Łodzi, MOSiR, Feel the Water, OWH ”Prząśniczka” , masarnia „Boczek”, AZS Łódź, ŁSZS, Iwona Pellet