Z AZS Łódź na igrzyska olimpijskie do Tokio. Jedenaścioro sportowców z Łódzkiego otrzyma nominacje

Nominacje otrzymają: siatkarze plażowi UKS SMS Łódź Grzegorz Fijałek i Michał Bryl, lekkoatleci RKS Łódź Mateusz Borkowski, Mateusz Rzeźniczak, lekkoatleta AZS Łódź Kajetan Duszyński, pływak AZS Łódź Jakub Kraska, zapaśniczka ZTA Zgierz Roksana Zasina, zapaśnik AKS Piotrków Magomedmurad Gadżijew oraz siatkarze PGE Skry Bełchatów Grzegorz Łomacz, Karol Kłos i Mateusz Bieniek.

Wczoraj w siedzibie AZS prezes tego klubu Lech Leszczyński podziękował oficjalnie swoim olimpijczykom i uhonorował ich upominkami. Kajetanowi Duszyńskiemu, mistrzowi Polski w biegu na 400 m oraz pływackiemu mistrzowi Polski na 100 m dowolnym Jakubowi Krasce towarzyszyli trenerzy. Szkoleniowcem Kajetana Duszyńskiego jest Krzysztof Węglarski, a szkoleniowcem Jakuba Kraski – Maciej Hampel.

– Dziękujemy za sukcesy, które są bardzo ważne dla AZS i całej Łodzi – mówił prezes AZS Lech Leszczyński. – Bali ludzie, którzy nam pomagali w wychowaniu olimpijczyków, a nie jest to łatwe. Bardzo dziękuję Markowi Kondraciukowi, dyrektorowi wydziału sportu Urzędu Miasta Łodzi. Nasze miasto dba o olimpijczyków.

– Z tych wszystkich startów, w których osiągałem progres najbardziej ucieszył mnie ten w Łodzi – mówił Kajetan Duszyński. – Nabrałem nowej wiary w bieganie. Bardzo mnie to podbudowało. Trening lekkoatletyczny jest trudny, codziennie starałem się przełamywać swoje możliwości. Potrzebna jest taka motywacja w postaci życiówek. To mi pozwoliło rozwinąć skrzydła w tym sezonie, co pokazałem na Memoriale Kusocińskiego. Tam były fenomenalne warunki do biegania. Dostałem optymalny tor, miałem kogo gonić i wiedziałem, że złoto mistrzostw Polski jest w zasięgu. Później w Chorzowie spełniło się moje jedno z największych marzeń. Zdobyłem złoto mistrzostw Polski w roku olimpijskim. Jest to dla mnie coś niesamowitego. Czuję się niesamowicie spełniony.

Apetyt rośnie szybko, ale na razie nominacja olimpijska dla Kajetana nie dociera do zawodnika.

– Wyniki, które teraz osiągam śniły mi się po nocach – mówi Kajetan Duszyński. – Myślę, że udział w igrzyskach to spełnienie marzeń dla każdego sportowca.

Trzy starty w Tokio czekają Jakuba Kraskę: w wyścigu indywidualnym na 100 m dowolnym, w sztafecie 4x100 dowolnym i sztafecie 4x100 zmiennym.

– Jest pewna stabilizacja w moich startach, osiągam 49 sekund na 100 m, co mnie bardzo cieszy – mówił Jakub Kraska. – Aczkolwiek nie jest to jeszcze to, co chcę. Pływać regularnie poniżej 49 sekund to fajny, seniorski, dojrzały poziom. Żeby się ścigać na poziomie medalu olimpijskiego, trzeba jeszcze tę sekundę urwać. Kiedy będę pływał regularnie poniżej 48 sekund, wtedy będę się czuł spełniony. Debiut na igrzyskach to będzie fajnie doświadczenie. Miałem okazję być na młodzieżowych igrzyskach, ale to zupełnie co innego, inny wymiar. Zobaczę, jak wyglądają prawdziwe igrzyska. W swoim szczycie formy, który mam nadzieję będzie za trzy lata w Paryżu, będę dysponował większym doświadczeniem.

ą