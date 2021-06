Z Brazylii do ŁKS. Poważne wzmocnienie łódzkiej drużyny

Nowa atakująca ŁKS-u Commercecon Łódź rozpoczęła karierę w zespole Usiminas/Minas. W kolejnych latach reprezentowała Pinheiros/Mackenzie, Sollys Nestlé/Osasco, Sesi-SP i Vôlei Nestlé/Osasco. W 2016 roku Ivna Colombo zdecydowała się na wyjazd do Europy. Przez rok broniła barw Le Cannet Volley Ball. W 2017 roku wróciła do Brazylii, reprezentując kolejno EC Pinheiros i Balneário Camboriú. W sezonie 2018/2019 wyjechała do Japonii, gdzie grała w ekipie Himeji Victorina. W 2020 roku obrała kierunek rosyjski, jednak rozstała się z Jenisiejem Krasnojarsk po krótkiej przygodzie, w październiku tego samego roku. Wróciła do Brazylii i sezon 2020/2021 rozegrała w zespole Curitiba Vôlei. – Każdy kraj ma swoją specyfikę. Granie w różnych krajach stanowi dla mnie wyzwanie i motywuje mnie – podkreśla Ivna w kontekście zbierania międzynarodowego doświadczenia.

Ma na koncie mistrzostwo Brazylii i wicemistrzostwo Francji, ale to nie są jedyne jej sukcesy. Większość swojej kariery spędziła na parkietach Brazylii, jednak poznała zarówno smak europejskiej, jak i azjatyckiej siatkówki. Poznajcie #NowaWDziupli na sezon 2021/2022 – Ivna Franco Marra Colombo do Nascimento! - pisze o zawodniczce oficjalna strona klubu lkscommerceconlodz.pl.

Co skłoniło atakującą do przyjęcia oferty ŁKS-u Commercecon Łódź? – Wiem, że Polacy pasjonują się siatkówką, a kibice ŁKS-u bardzo wspierają zespół w każdy meczu. To sprawiło, że chciałam tu być w tym sezonie! – mówi #NowaWDziupli, która stawia przed sobą wysokie cele. – Chcę przyczynić się do wygrania przez zespół jak największej liczby meczów, a tym samym umieścić ŁKS na najwyższym miejscu w każdych rozgrywkach!

Koleżanką Ivny z boiska w ekipie Curitiby była Pietra Jukoski, która w nadchodzących rozgrywkach również będzie Łódzką Wiewiórą. Wcześniej obie zawodniczki reprezentowały również EC Pinheiros. Znają się zatem doskonale, co z pewnością ułatwi im aklimatyzację w Polsce. – Teraz jesteśmy częścią rodziny ŁKS. Cały zespół i kibice sprawiają, że jestem pewna siebie i zmotywowana do rozpoczynającego się sezonu. Znając Pietrę, przychodzi jej do głowy ta sama myśl o ciężkiej pracy w poszukiwaniu zwycięstw – podkreśla Ivna Colombo, cytowana przez lkscommerceconlodz.pl.