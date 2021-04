Z psem w lesie? Wyłącznie na smyczy

Las nie jest naturalnym środowiskiem naszego czworonożnego pupila. Tysiące lat udomowienia sprawiły, że zatracił on w dużej mierze instynkt swojego odległego przodka – wilka. Dlatego wybierając się z psem na wycieczkę do lasu, powinniśmy zadbać o jego bezpieczeństwo, jak i o bezpieczeństwo żyjących w lesie dzikich zwierząt.

Po pierwsze i najważniejsze - prowadź psa na smyczy. To nie tylko obowiązek opiekuna wobec zwierzęcia, ale też i obowiązek prawny. Puszczenie psa luzem w lesie jest wykroczeniem z art. 166 Kodeksu wykroczeń i grozi za to kara grzywny od 20 do 5.000 zł. Do pociągnięcia właściciela do odpowiedzialności nie jest przy tym konieczne ustalenie, że pies wyrządził szkodę dzikiemu zwierzęciu ani nawet, że taka szkoda zwierzęciu leśnemu groziła.

No właśnie - pamiętaj, że nawet najlepiej wychowany pies, wyczuwając zapach zwierzyny, jest w stanie znacznie się od nas oddalić i przestać reagować na nasze komendy.

Ale to nie jedyne kłopoty, jakie możemy mieć z naszym pupilem. Poniżej zamieszczamy pełny katalog leśnych niebezpieczeństw.

Pies spuszczony ze smyczy albo taki, któremu udało się wyrwać, może:

– pogonić i doprowadzić do śmierci z wycieńczenia zestresowane, uciekające zwierzę,

– zaatakować albo nawet zagryźć dzikie zwierzę, np. wiewiórkę, zająca albo nawet (w przypadku dużego psa) sarnę,

– zgubić się w leśnej gęstwinie,

– zostać zaatakowany przez duże zwierzę, które poczuje się jego obecnością zagrożone – może to być dzik (szczególnie locha podczas wychowu młodych), niedźwiedź albo wilk; ostatnio, w związku z coraz liczniejszą populacją wilków, zdarzyło się co najmniej kilka przypadków zagryzienia psa przez te drapieżniki,

– wpaść we wnyki zastawione przez kłusowników,

– wybiec na drogę, po której jeżdżą samochody i wpaść pod koła,

– zostać przypadkowo postrzelony przez myśliwego,

– zabrać ze sobą do domu kleszcze ukryte w sierści.

Aby uniknąć tych niebezpieczeństw, przed wyjściem z psem do lasu:

– załóż mu adresownik z jego imieniem i numerem telefonu właściciela,

– zaopatrz psa w elementy odblaskowe, które pozwolą go odróżnić od zwierząt łownych, co powinno uchronić pupila przed postrzeleniem,

– zadbaj także o ochronę przeciwkleszczową: użyj preparatu na kleszczu albo załóż psu specjalną obrożę,

– weź ze sobą wodę i naczynie, z którego pupil będzie się mógł napić,

– po powrocie z wycieczki sprawdź, czy w sierści psa nie schowały się kleszcze.

Jeżeli spotkasz w lesie psa puszczonego luzem lub psa zdziczałego, który zacznie Cię odszczekiwać, zachowaj spokój. Nie patrz zwierzęciu w oczy (bo uzna Cię za agresora), nie wykonuj gwałtownych ruchów, stań i poczekaj, aż się uspokoi. A jeśli zacznie Cię atakować, skul się i chroń twarz oraz głowę. Jeśli możesz, wezwij telefonicznie pomoc.