Z Rumunami na pożegnanie Turcji. Z ŁKS do reprezentacji ZDJĘCIA

Będzie duże zdjęcie ŁKS Łódź w "Dzienniku Łódzkim"

Piątkowym rywalem ełkaesiaków będzie rumuński drugoligowiecd FK Csikszereda Miercurea Ciuc . W 16 jesiennych meczach IIligi Rumuni zdobyli 25 punktów i zajmują w tabeli siódme miejsce. Do miejsca dającego awans do elity tracą zaledwie punkt. Prowadzi CSA Steaua Bukareszt (33), przed CSMS Jassy (31) oraz Otelulem (31). To ostatni zimowy sparing ełkesiaków, więc zapewne sztab szkoleniowy rozpocznie mecz pierwszym „garniturem”.

Przypominamy, że 12 lutego, na stadionie przy alei Unii 2, Rycerze Wiosny zmierzą się w pierwszym wiosennym meczu o ligowe punkty z GKS Tychy. Rywal zajmuje w ligowym rankingu odległe 11 miejsce, ma na koncie 23 punkty, czyli o 14 mniej od zespołu Kazimierza Moskala. Za wyniki tyszan odpowiada trener Dominik Nowak. W rundzie jesiennej mecz zakończył się wygraną łodzian 1:0 (0:0) po golu Pirulo w 61 minucie.

Przed tym spotkaniem zamieścimy w „Dzienniku Łódzkim” duże zdjęcie ŁKS. Ponadto poinformujemy o zmianach kadrowych, które miały miejsce w zespole trenera Kazimierza Moskala podczas przerwy zimowej. Fani pierwszoligowca mogą ponadto liczyć na aktualną kadrę Rycerzy Wiosny. Będą także ciekawe informacje o sytuacji w pozostałych drużynach pierwszoligowych. Jednym słowem fani ŁKS dostaną najpotrzebniejsze informacje przed startem wiosny.

Liga, ligą, ale dwóch utalentowanych ełkesiaków otrzymało powołanie do reprezentacji Polski do lat 19. Chodzi o bramkarza Aleksandra Bobka oraz Mateusza Kowalczyka. Obaj mają szansę wystąpić w meczu towarzyskim z Czechami. To spotkanie ma zostać rozegrane 8 lutego (środa) na stadionie w Tychach. Pierwszy z wymienionych ma na koncie dwa reprezentacyjne występy, a drugi pięć. Obaj są jedynyUu graczami z województwa łódzkiego w tej kadrze. Szkoleniowcem reprezentacji jest Marcin Brosz.

Trwa sprzedaż karnetów na wiosenne mecze łodzian na stadionie przy alei Unii 2. Jesienią na nabycie stałej wejściówki zdecydowało się ponad 4400 kibiców. Karnet normalny kosztuje 120 zł, ulgowy 80 zł, a karnet dla dzieci 25 zł. Kasy stadionowe czynne są do piątku włącznie w godzinach 15-19.