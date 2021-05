Z taką grą ŁKS Łódź do ekstraklasy? Nigdy w życiu! ZDJĘCIA

Łodzianie jechali do Legnicy mając za sobą dwa z rzędu wygrane mecze. Spodziewaliśmy się, że będą się bić o zwycięstwo, które pozwoli im zając jak najwyższe miejsce w grupie drużyn rywalizujących w barażach o PKO Ekstraklasę. To o tyle ważne, że zespół, który uplasuje się wyżej w tabeli rundy zasadniczej będzie gospodarzem jednego lub dwóch spotkań barażowych. Pierwsi gola mogli strzelić miejscowi, ale szalejący w ataku Krzysztof Drzazga miał pecha, bo piłka po jego uderzeniu trafiła w poprzeczkę. W odpowiedzi groźnie strzelał Pirulo. Potem nad stadionem rozszalała się ulewa, która na szczęście nie trwała zbyt długo. Nie wiadomo co miało wpływ na postawę łodzian w drugiej połowie, w każdym razie zaczęło się dla gości fatalnie. Jan Sobociński, który myślami jest już chyba w USA, po przechodzi niebawem do Charlotte FC, stracił piłkę przed własnym polem karnym, co skrupulatnie wykorzystał Belg Mehdi Lehaire i strzelił swojego pierwszego gola w barwach Miedzi. W 68 minucie było już 2:0 dla gospodarzy. Krzysztof Drzazga przejął bezpańską piłkę na przedpolu łodzian i dograł do wbiegającego w szesnastkę Patryka Makucha. Wprowadzony na boisko bodajże minutę wcześniej zawodnik, nie kombinował, ale strzelił celnie z pierwszej piłki. Ten gol podłamał ełkesiaków, a legniczanie grali jak nakręceni. DanielPinillos trafił w poprzeczkę z rzutu wolnego, a w ostatniej akcji meczu najlepszy na boisku Krzysztof Drzazga znokautował łodzian. Wynik 3:0 dla Miedzi mówi sam za siebie. Co po ostatnim gwizdku sędziego powiedział szkoleniowiec łodzian? - Oglądając pierwszą połowę w życiu nie powiedziałbym, że przegramy w Legnicy 0:3. Graliśmy niezłe spotkanie, mieliśmy swoje sytuacje. Płynnie przechodziliśmy z obrony do ataku. Niestety w drugiej połowie dostaliśmy trzy gole, z czego dwa po naszych stratach. Tymi stratami nakręciliśmy Miedź. Na pewno nie zabrakło piłkarzom koncentracji.

Jak widział mecz Jarosław Skrobacz, szkoleniowiec zwycięskiej drużyny. - Ten mecz miał duże znaczenie dla nas i ŁKS, bo oni mają przed sobą ciężkie mecze, a presja na nich ciąży. W pierwszej połowie ŁKS stworzył zagrożenie pod naszą bramką, ale przeczekaliśmy to. Drugie 45 minut już pod nasze dyktando. To my nadawaliśmy tom grze, a nie ŁKS. Zwycięstwo przyjmujemy z ulgą i radością, po wygraliśmy z rywalem, którego ciężko pokonać.

W meczu przedostatniej kolejki ŁKS zmierzy się na swoim boisku z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza. Początek piątkowego starcia (4 czerwca) o godz. 20.30.ą