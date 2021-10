Za co grozi mandat 500 zł na grzybobraniu? Czego nie robić na grzybach? 500 zł mandatu w lesie na grzybach? 22.10.2021 SR

Nieprzestrzeganie kilku zasad podczas grzybobrania może sprawić, że do domu wrócimy nie tylko z koszem pełnym grzybów, ale także z mandatem. W jakich sytuacjach grzybiarze mogą dostać mandat, czego nie można robić?- Jednym z powodów otrzymania mandatu przy okazji grzybobrania jest nieuprawniony wjazd do lasu oraz parkowanie w niedozwolonych miejscach. Grzybiarze często zapominają o tym,że do lasu nie wolno wjeżdżać autem, można się nim poruszać tylko po drogach publicznych. Dróżkami leśnymi można się poruszać autem tylko wtedy, gdy są odpowiednio oznaczone.- andat dla grzybiarza pojawi się także wtedy, gdy ten będzie zbierał grzyby w nieodpowiednim miejscu - np. na terenie, który należy do prywatnej osoby czy instytucji, bądź w rezerwatach przyrody.- Istotne jest także to, jak grzyby są zbierane. Mandat można dostać np. za wyrywanie grzyba i niszczenie tym samym runa leśnego.- Niedopuszczalne jest także płoszenie dzikich zwierząt, niszczenie drzew, krzewów czy roślinności.Za powyższe przewinienia grzybiarz może otrzymać mandat karny o wysokości od 20 do 500 złotych.

