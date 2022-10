Za co można dostać mandat w lesie? 500 zł mandatu w lesie! Czego nie wolno robić w lasach? 17.10.2022

Za powyższe przewinienia grzybiarz może otrzymać mandat karny o wysokości od 20 do 500 złotych. Co więcej, jak podaje portal dziennikprawny.pl, jeśli oprócz wjazdu autem do lasu naruszymy ustawę o ochronie przyrody, możemy zostać ukarani grzywną do 1000 zł, a gdy sprawa będzie skierowana do sądu, to nawet 5 tys.