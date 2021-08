Za miesiąc uczniowie będą już po pierwszej dawce szczepionki podanej w szkołach. Łódzka „Matka Polka” partnerem kuratorium

Za miesiąc uczniowie – zgłoszeni we wrześniu przez rodziców do akcji szczepień w szkołach przeciw koronawirusowi – powinni być już po otrzymaniu pierwszej dawki preparatu Pfizer lub Moderna. W naszym województwie kuratorium porozumiało się z Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, który ma promować szczepienia w podstawówkach, ogólniakach, technikach i branżówkach. Według zapewnień kuratorium, każdy dyrektor ma już kontakt do ICZMP i może z niego skorzystać, aby umówić przyjazd personelu medycznego. Do dyspozycji szefów szkół ma być też kadra innych placówek służby zdrowia z naszego regionu.Na zdjęciu pilotaż akcji szkolnych szczepień w IV LO w Łodzi z 24 czerwca 2021 r. >>> Czytaj dalej przy kolejnej ilustracji >>>

archiwum "DŁ"