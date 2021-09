Zabawa i gwiazdy na kortach MKT w Łodzi. Największy Narodowy Dzień Tenisa. Zdjęcia

- Tenis królował w: Bytomiu, Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Puławach, Radomiu, Stalowej Woli, Szczecinie, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu i oczywiście mojej rodzinnej Zielonej Górze. To było prawdziwe święto ludzi związanych z tenisem, ale i okazja do poznania tej dyscypliny, czy wręcz postawienia w niej pierwszych kroków. To ważne wydarzenie, które nie możliwe bez wsparcia finansowego Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Grupy LOTOS, naszych wieloletnich sprawdzonych partnerów, ale i wielu innych firm - powiedział prezes PZT Mirosław Skrzypczyński.

Wielce udana była promocja tenisa na kortach Miejskiego Klubu Tenisowego. W Parku Poniatowskiego najmłodsi mieli okazję do wspólnej zabawy w tenisa z Kamilem Majchrzakiem drugim najwyżej notowanym obecnie polskim tenisistą, który lada chwila powinien wrócić do czołowej setki rankingu ATP Tour.

Zawodnik LOTOS PZT Team już od godziny 9 prowadził treningi z dziećmi, a także spróbował swoich sił w Blind Tennisie. Gościem specjalnym była w Łodzi Katarzyna Nowak. Pani Kasia wciąż jest w formie, to wychowanka MKT, olimpijka, pierwsza Polka w pięćdziesiątce rankingu światowego WTA, prekursorka tenisa zawodowego w Polsce.

Imprezę poprowadzi Romuald Rębacz.

Odbyły się też turnieje deblowe seniorów, pokaz gry z udziałem osób z dysfunkcją wzroku, zabawy i konkursy z nagrodami.

Na słowa uznania zasłużyli organizatorzy wydarzenia z prezesem MKT Ryszardem Kalińskim na czele.