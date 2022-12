Zabawne życzenia na Święta Bożego Narodzenia. Krótkie wierszyki na Boże Narodzenie. Wesołe wierszyki dla najbliższych 22.12.2022

ZABAWNE ŻYCZENIA NA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

ZABAWNE WIERSZYKI NA BOŻE NARODZENIE

Ile ozdób na choince,

ile kartek leży w skrzynce,

ile potraw jest na stole,

ile siana masz w stodole,

ile spadło w górach śniegu,

ile czasu spędzasz w biegu.

Tyle w święta miej radości,

dobra, ciepła i miłości.

***

Po asfalcie pędzi drań

Spieszył się bo pusto w worku,

Ale teraz stoi w korku

***

Wigilijny nadszedł czas,

całujemy mocno Was

chcemy złożyć Wam życzenia

w Dniu Bożego Narodzenia,

niechaj Gwiazdka Betlejemska,

która świeci Wam o zmroku

doprowadzi Was do szczęścia

w nadchodzącym Nowym Roku!