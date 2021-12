Zabójstwo w Pabianicach. Proces 21-letniego Adriana R., zaczął się w Sądzie Okręgowym w Łodzi

Córka do matki: - Adrian miał mord w oczach

Jako świadek zeznawała 43-letnia Katarzyna K., matka zamordowanej. Z jej relacji wynikało, że Marta i Adrian poznali się w markecie w Pabianicach, w którym oboje pracowali. Ponadto uczyli się – on w technikum.

Gdy Marta zaszła w ciążę, relacje między nią a Adrianem popsuły się. Wkrótce doszło do rozstania. Według Katarzyny K., oskarżony namawiał jej córkę, aby dokonała aborcji. Ponadto groził jej. Na przykład sugerował, że jak będzie wracała po pracy do domu to stanie jej się krzywda. Gdy Marta ujrzała raz Adriana przed jego domem, to stwierdziła z przerażeniem, że „miał mord w oczach”. Dlatego bała się wychodzić z domu.