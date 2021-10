Zabójstwo w Skierniewicach. Proces oskarżonej zaczął się w Sądzie Okręgowym w Łodzi

Oskarżona jest z zawodu nauczycielką przedmiotów technicznych. Przed zatrzymaniem przez policję pracowała w firmie sprzątającej. W sądzie oznajmiła, że pożycie małżeńskie nie układało jej się najlepiej. Dochodziło do domowych awantur. Interweniowała policja. Przyczyną był alkohol, od którego oboje byli uzależnieni. Z tym, że Małgorzata G. - w przeciwieństwie do małżonka – podejmowała próby zerwania z nałogiem. Daremnie.

Cios nożem, krwotok, zgon

Do tragedii doszło 26 stycznia br. w mieszkaniu na osiedlu Widok w Skierniewicach, kiedy między małżonkami doszło do kolejnej scysji. On miotał pod jej adresem obelżywe wyzwiska, a ona wygarnęła Cezaremu G., że nie pracuje, od dwóch miesięcy nie przyniósł nawet złotówki i że utrzymanie domu całkowicie spadło na jej barki.

Według śledczych, oskarżona zadała Cezaremu G. w pokoju cios nożem w klatkę piersiową, w wyniku którego doznał on krwotoku wewnętrznego i zmarł. Nożowniczka udała się do kuchni, a gdy po powrocie stwierdziła, że mąż nie daje oznak życia zadzwoniła po pomoc medyczną. Jednak na ratunek było już za późno.