Zacięło się i już! ŁKS znowu przegrał - tym razem w Opolu ZDJĘCIA

W pierwszym ligowym meczu poza Łodzią od 11 września ŁKS, już bez Mikkela Rygaarda w składzie, przegrał w Opolu z Odrą. To druga z rzędu ligowa porażka ekipy trenera Kibu Vicuńy.

Między słupkami bramki gości pojawił się urodzony w 2002 roku Michał Kot, dla którego był to pierwszoligowy debiut.Michał Arndt skręcił na zajęciach kostkę. Na ławce rezerwowych zasiadł natomiast były kapitan ŁKS Michał Kołba. Nie było leczących kontuzje Macieja Dąbrowskiego, Nacho Monsalve, Marka Kozioła, Michała Trąbki, Piotra Janczukowicza i pauzującego za czerwonĄ kartkę Brazylijczyka Ricardinho. Mecz rozpoczął sie dla gości fatalnie, bo już w 9 minucie stracili gola po strzale Mateusza Marca, który stał kilka metrów przed bramką. Tuż przed końcem drugiej połowy, bramkarz ŁKS odbił piłkę wprost pod nogi Macieja Wróbla, a ten skorzystał z „prezentu” i były 2:0 dla gospodarzy. Ten sam piłkarz na początku drugiej połowy ponownie pokonał Michała Kota i stało się jasne, że ełkaesiacy meczu nie wygrają, ba nawet nie zremisują. Chwilę później mogło być zresztą 4:0 dla Odry, ale Dawid Czapliński nie trafił z kilku metrów do pustej bramki. Trener gości próbował ratować sytuację zamianami, ale nic to nie dało. ŁKS grał bo grał, byle tylko doczekać koncowego gwizdka sędziego. I jakoś doczłapał. Tak beznadziejego meczu ligowego w wykonaniu ŁKS dawno nie oglądaliśmy.

- Mam nadzieję, że w Opolu udowodnimy, iż potrafimy grać dobrze w piłkę od pierwszej do ostatniej minuty, a nie tylko na przykład jedną połowę - mówił przed spotkaniem Oskar Koprowski. Coż, ełaesiacy nie tylko nie udowodnili, ale skompromitowali się

ą

ODRA OPOLE - ŁKS ŁÓDŹ 3:0 (2:0)

Bramki

1:0 - Mateusz Marzec (9)

2:0 - Maciej Wrobel (41)

3:0 - Maciej Wróbel (48)

Odra: Mateusz Kuchta – Dawid Czapliński (79, Adam Żak), Mateusz Kamiński, Konrad Kostrzycki, Mateusz Marzec - Tomaś Mikinić (78, Cezary Sauczek), Michał Pawlik (68, Rafał Niziołek), Bernard Petrak (79, Mateusz Maćkowiak), Jakub Szrek - Miłosz Trojak, Maciej Wróbel (83, Arkadiusz Piech). Trener: Piotr Plewnia.

ŁKS : Michał Kot – Mateusz Bąkowicz, Mieszko Lorenc, Adam Marciniak, Bartosz Szeliga – Oskar Koprowski (55, Samu Corral), Antonio Dominguez (81, DamianNowacki), Pirulo – Maciej Wolski (55, Jan Kuźma), Javi Moreno (70, Piotr Gryszkiewicz), Stipe Jurić (55, Maciej Radaszkiewicz). Trener: Kibu Vicuńa.

Żółte kartki : Mateusz Kamiński - Javi Moreno, Oskar Koprowski.

S ędziował: Piotr Urban (Warszawa). Widzów: około 1200.