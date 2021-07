Zaczyna się pielgrzymkowy sezon. Pierwsi pątnicy z Piotrkowa Trybunalskiego są już na Jasnej Gorze

480 mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego i okolic powędrowało w tym roku na Jasną Górę. 152. Piesza Pielgrzymka Piotrkowska wyruszyła na pątniczy szlak 11 lipca rano, po mszy świętej w piotrkowskiej Farze, Po czterech dniach byli w Częstochowie. 16 lipca wezmą udział w uroczystościach Matki Bożej z Góry Karmel, zwanej też Matką Bożą Szkaplerzną.

Trwają przygotowania do 96 Pieszej Pielgrzymki Łódzkiej na Jasną Górę. Do wzięcia w niej udziału, a także do pielgrzymowania w inne miejsca zachęca arcybiskup Grzegorz Ryś, metropolita łódzki.

- Jesteśmy na progu wakacji i życzę wam pięknych wakacji, dobrego wypoczynku, także doświadczenia spotkania z ludźmi bliskimi z którymi te spotkania były utrudnione przez pandemię – mówi na stronie archidiecezji łódzkiej abp. Grzegorz Ryś. - Oczywiście dla nas wakacje to jest czas pielgrzymek pieszych, które z naszej diecezji ruszają przeważnie na Jasną Górę ale nie tylko, bo jest na przykład piękna pielgrzymka z Pabianic do Niepokalanowa. Chciałbym was zaprosić do udziału we wszystkich tych pielgrzymkach

.

Jednocześnie abp Grzegorz Ryś zapewnił, że wybiera się w tym roku z łódzką pielgrzymką na Jasną Górę. W tym roku pielgrzymka będzie mogła liczyć 300 osób. Ale do tego limitu nie wliczają się osoby zaszczepione. Znów będzie można nocować po drodze, ale wszystkie szczegóły zostaną podane wkrótce. Zapisy rozpoczną się 16 sierpnia, a zakończą 20 sierpnia. Na pielgrzymkę będzie można zapisać się tylko w kościele Matki Boskiej Zwycięskiej lub online.