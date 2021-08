Zagadka kryminalna. Tajemnicze zaginięcie dziennikarki z TVP Łódź. Michał Fajbusiewicz szuka Barbary Chrzczonowicz 20.08.2021

Barbara Chrzczonowicz na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych minionego wieku była osobą znaną w mieście. Pracowała już wtedy w Łódzkim Ośrodku Telewizyjnym. Była jedną z popularniejszych dziennikarek. Często pojawiała się w głównym wydaniu Dziennika Telewizyjnego, nadając m.in relację z budowy kopalni w Bełchatowie.Michał Fajbusiewicz, autor popularnego programu telewizyjnego „997” dobrze znał Barbarę Chrzczonowicz. Ale poznali się zanim oboje zaczęli pracować w telewizji. Był to czas końca liceum i początku studiów. – To była bardzo przebojowa, energiczna dziewczyna – wspominał ją Michał Fajbusiewicz. – Trochę zwariowana, ale szalenie inteligentna. Miała niebywałą pamięć wzrokową.Przez niemal dwa lata chodzili ze sobą. Basia wtedy studiowała, a on był w wojsku. Potem uczył się w studium kulturalno - oświatowym. Kiedyś przygotowywała mnie do egzaminu z etyki – mówi Michał Fajbusiewicz. – Ja uczyłem się dwa tygodnie, a ona podręcznik do etyki „łyknęła” w dwa dni. CZYTAJ DALEJ >>>>