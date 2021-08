Zagadki kryminalne na tle życia Łodzi i jej policjantów

Pisze pan nową książkę?

Tak. Jedna jest już gotowa, druga w przygotowaniu. Czekam na weryfikację mojego wydawnictwa.

To dalszy ciąg „Odwyku”, książki która była pana debiutem?

Jedna z nich tak. Jest to jednak integralna część. Kończę bowiem wątki obyczajowe. Zagadka kryminalna jest zupełnie inna. Występują ci sami bohaterowie, ale pojawią się też nowi.



A druga książka?

Opowiada o zupełnie innej historii. Ma nowych bohaterów. Akcja też toczy się w Łodzi, na Starym Polesiu, Retkini, w Śródmieściu. Bohaterami są łódzcy policjanci, ale pracują w innymi komisariacie niż ci z „Odwyku”.



Dlaczego Łódź jest bohaterem pana książek?

Jestem łodzianinem, wyznaje lokalny patriotyzm. Opisuje tereny, miejsca, które bardzo dobrze znam. Chcę w ten sposób uhonorować Łódź. Przy czym przedstawiam nie taką pocztówkową, manufakturową Łódź. Tylko taką jaka jest. Umieszczam bohaterów nie w oczywistych miejscach. Tych, które mijamy idąc do pracy, na spacer. Na co dzień nie zwracamy na nie uwagi. Akcje powieści umieszczam też w Łodzi, bo mało jest książek kryminalnych, które rozgrywają się w naszym mieście. Ostatnio trochę się to zmienia. Została bardziej doceniana przez autorów powieści czy seriali kryminalnych. Chciałem uhonorować Łódź na tej mapie literackiej.



„Odwyk” się dobrze przyjął?

Czytelnicy dobrze przyjęli książkę o czym świadczy wysoka ocena na portalu lubimyczytać.pl. Nie spodziewałem się tak dobrego przyjęcia „Odwyku”. Nie kończyłem dziennikarstwa czy polonistyki. Pisałem dla przyjemności. Wiedziałem, że wydanie powieści nie jest łatwą rzeczą. Mnie się udało. Wydawca zaakceptował moją powieść czym byłem bardzo zaskoczony. Nie wiedziałem jak czytelnicy przyjmą książkę. Przed wydaniem czytała ją rodzina, znajomi. Wiadomo, że jest to opinia subiektywna. Ucieszyłem się, że powieść która umieściłem w Łodzi, spodobała się. Zagrały też wątki kryminalne.



Kiedy ukażą się dwie kolejne książki?

Wszystko zależy od wydawcy. Tytuły robocze książek mam, ale ulegają zmianie, więc na razie ich nie zdradzę.