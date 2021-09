Zaginieni Łódzkie. Te osoby przepadły bez śladu. Kolejny szczęśliwy powrót. Pomóżmy odnaleźć pozostałe osoby

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu poszukują zaginionej 91-letniej Janiny Jasianek.Kobieta 21 lipca 2021 roku w godzinach porannych wyszła z domu i do tej chwili nie powróciła i nie kontaktowała się z rodziną. Z uwagi na stan zdrowia kobiety musi ona być pod ciągłym nadzorem opiekunów.Janina Jasianek , lat 91 lat, zam. Kuźnica gmina OstrówekRysopis: wzrost około 150 cm, szczupłej budowy ciała, włosy krótkie zaczesane do góry, koloru siwego. Kobieta miała charakterystyczny ubytek na nosie. W chwili zaginięcia ubrana była w czarną bluzkę z długim rękawem z białymi mankietami, czarną spódnicę, niebieski rozpinany fartuch, na szyi bursztynowe korale, a na nogach miała domowe kapcie.Wszystkie osoby posiadające informacje, które mogą przyczynić się do odnalezienia kobiety lub ustalenia jej miejsca pobytu, prosimy o kontakt z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu ulica Warszawska 22 a całodobowo pod numerem tel. 723 694 587 , lub alarmowym 112.

