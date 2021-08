Zagłębie - Widzew. Ból głowy trenera Widzewa. Pozytywne testy Hiszpana. Wyjazd bez kibiców łodzian

Sosnowiecki klub poinformował Widzew, że w żadnym meczu tego sezonu nie będzie przyjmował kibiców gości. Szkoda, bo byli chętni na wyjazd. Piłka nie dla kibiców?

O sprawach sportowych mówił trener Janusz Niedźwiedź.

– Zagłębie Sosnowiec to ciekawy zespół, który ma zawodników ogranych na tym poziomie i wyższym– mówi trener Widzewa Janusz Niedźwiedź. – Trener Kazimierz Moskal już pracuje sporo czasu ze swoim zespołem, więc piłkarze mają powtarzalności.

Szkoleniowiec łodzian wyjawił, że nie ma różnicy w podejściu do meczów w Łodzi i wyjazdowych.– Nie może być tak, że w Łodzi ma być twierdza, a z wyjazdu jak przywiezie się punkt, to będzie dobrze – dodał szkoleniowiec Widzewa. – Nie lubię takich stereotypów. Wyjazd to także jest możliwość zgarnięcia trzech punktów. Wygrane na wyjazdach, jak i u siebie są bardzo ważne.

Trenera łodzian cieszy nadchodzący... ból głowy.

– Kadra się poszerzyła, wracają piłkarze po kontuzjach i łapią właściwą formę – mówi trenera Janusz Niedźwiedź. – Będzie za chwilę ból głowy jeszcze większy, żeby wystawić nie tylko pierwszą jedenastkę, ale i ustalić kto nie złapie się do kadry meczowej. Dla mnie jako dla trenera zawsze było najtrudniejsze, by powiedzieć komuś, że nie jedzie na mecz i zagra w rezerwach. Muszę podkreślić, że chcemy nie tylko ilości, ale i jakości w naszej grze.

Trener Janusz Niedźwiedź wyjawił, że mecz z Sandecją był szczególny, bo drużyna bardzo chciała wygrać premierę przed własnymi kibicami.

– Ale pierwszy mecz nie wygrywa ligi – mówi szkoleniowiec łodzian. – To tylko fajny bodziec do dalszej pracy.

Trener zdradził też, ze testowany Hiszpan Daniel Villanueva na razie oceniany jest pozytywnie. W materiałach, które widzieliśmy rzucał się w oczy kreatywnością, dynamiką. Zdaniem trenera, jest to bardzo ciekawa opcja. – Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni, widać, że ten zawodnik poważnie myśli o piłce – zakończył trener.

Strzelec pierwszego gola w sezonie Michał Grudniewski chwalił kibiców. – Każdy z nas czekał na ten pierwszy mecz przy tak dużej liczbie kibiców. To motywuje, każdy okrzyk z trybun to dodatkowe ciarki. Kibice nakręcali zawodników, a piłkarze – kibiców. To pomagało jednej i drugiej stronie.

Mecz Zagłębie Sosnowiec – Widzew odbędzie się w niedzielę o godz. 12.40. Spotkanie będzie transmitowane przez Polsat Sport. ą