Zagrał w reprezentacji Polski - jest w kręgu zainteresowań Widzewa

Karuzela w poniedziałek ujawniła trzy nazwiska. Najpierw portal meczyki podał, że Widzew zainteresowany jest Bartoszem Rymaniakiem z Piasta Gliwice, a później pojawiły się jeszcze dwa nazwiska piłkarzy - kandydatów do drużyny Widzewa. Mowa o Adamie Frączczaku z Pogoni Szczecin i Wojciechu Lisowskim ze Stali Mielec.

Urodzony 13.11.1989 Bartosz Rymaniak jest obrońcą i ma na koncie nawet jeden występ w reprezentacji Polski. Jako piłkarz Zagłębia Lubin zagrał 45 minut w meczu z Macedonią (4:1) 14 grudnia 2012 w tureckim Kundu (koło Antalyi), zastępując Jakuba Rzeźniczaka. Z tamtej eksperymentalnej kadry w reprezentacji do dziś grają tylko Arkadiusz Milik i Łukasz Skorupski. W ekstraklasie Rymaniak zagrał 281 razy (m.in. na Widzewie) i strzelił 6 goli. Przed Piastem grał w Koronie, Cracovii, Zagłębiu Lubin.

Znanym piłkarzem jest też Adam Frączczak. 33-letni pomocnik wierny był Pogoni Szczecin, w barwach której rozegrał 235 meczów w ekstraklasie i strzelił 54 gole. W 2013 roku Pogoń z tym piłkarzem w składzie przegrała na Widzewie 1:2, a grali m.in. Patryk Stępiński i Krystian Nowak.

O dwa lata młodszy Wojciech Lisowski zaliczył tylko 63 minuty w minionym sezonie ekstraklasy, a jego największym atutem jest to, że urodził się w Stargardzie Szczecińskiem, tam gdzie na świat przyszedł wybitny widzewiak Wiesław Wraga.

We wtorek (25 maja) o godz. 12:00 rozpoczną się zapisy na mecz z GKS-em Tychy dla karnetowiczów. Potrwają do środy (26 maja) do godz. 22:00.

Za sprawą rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów od 15 maja 2021 r. na stadiony piłkarskie mogli wrócić kibice - na razie w liczbie nie przekraczającej 25% pojemności obiektu. Widzew Łódź otrzymał zgodę na organizację pozostałych w tym sezonie meczów Fortuna 1 Ligi do 22 czerwca br. jako imprez masowych. Oznacza to, że nadchodzące spotkanie z GKS-em Tychy będzie mogło obejrzeć z trybun Serca Łodzi 4360 osób.

Zapisy na ten mecz dla posiadaczy karnetów - zarówno całosezonowych, jak i tylko na rundę wiosenną - ruszą we wtorek 25 maja o godz. 12:00 i potrwają do środy 26 maja do godz. 22:00. Osoba posiadająca karnet na spotkania czerwono-biało-czerwonych musi zadeklarować chęć udziału w najbliższym domowym meczu ligowym łodzian za pośrednictwem dedykowanej strony https://widzew.com/web/bilety/rezerwacja-covid.