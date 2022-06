Zagrali marsza skomponowanego dla łódzkiej straży

- Teodor, ojciec Alfreda, organizował pokazy fajerwerków, a jego syn Albert udzielał lekcji gry na klarnecie – opowiadał Marcin Nowicki. - Lessigowie byli niemieckimi kolonistami, którzy przyjechali do Łodzi w XIX wieku.

Imprezę zorganizował Marcin Nowicki, mieszkaniec i miłośnik ul. Nawrot, a także Stowarzyszenie Kamienica 56. Pan Marcin prześledził historię rodziny Lessigów, którzy prowadzili sklep muzyczny przy ul. Nawrot 22. Założyli go tu w 1912 roku. Sprzedawali w nim instrumenty muzyczne , ale też na przykład części do gramofonów.

W 1926 roku Alfred Lessig skomponował marsz specjalnie dla Łódzkiej Ochotniczej Straży Ogniowej. I ten marsz zagrała orkiestra dęta z Kamieńska. Posiada ona bowiem instrumenty wykonane przez rodzinę Lessingów. Między innymi tubę. Jak te instrumenty dotarły do Kamieńska?

W czasie wojny Lessigowie przyjęli volkslistę. W 1945 roku opuścili Łódź. Sklep przejął Polak, a po jego śmierci w 1948 roku państwo. Trafiały tam różne instrumenty, część była uszkodzono. Po naprawie wysyłano je do mniejszych ośrodków w województwie łódzkim, by szerzyć kulturę. Tak prawdopodobnie trafiły do Kamieńska.