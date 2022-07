Zagraniczny zawodnik w ŁKS. Jaką decyzję podejmie trener Moskal?

- Jeśli mamy sprowadzać zawodników z zagranicy, to takich, którzy będą podstawowymi zawodnikami - powiedział trener ŁKS. - Zawodnik, który od pewnego czasu trenuje z nami jeszcze jest w Łodzi. Obserwujemy go, a ja jeszcze nie podjąłem decyzji. Przyjechał, fajnie, że możemy go obejrzeć na żywo, a nie tylko na specjalnie zmontowanych filmach. Na takich filmach wszyscy zawodnicy są bardzo dobrzy, ale ważne, żeby go zobaczyć tutaj i porównać z grającymi zawodnikami.