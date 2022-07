ZAHIR KEBAB LODZ CUP 2022. Paweł Ciaś wygrał finał ITF M15 Łódź Cup na kortach MKT w Łodzi

Rozstawiony z numerem trzecim Paweł Ciaś (KT Kubala Ustroń) wygrał w finale z Maksem Kaśnikowskim (nr 4, Centralny Klub Tenisowy Grodzisk Mazowiecki) 5:4, 7:6 (4).

W finale debla polsko-czeska para Szymon Kielan, Petr Nouza (nr 2) pokonała Słowaków: Milosa Karola, Lukasa Pokornego (nr 1) 7:5, 6:4.

Organizacja turnieju była możliwa dzięki współfinansowaniu ze środków Województwa Łódzkiego oraz z budżetu Miasta Łodzi.

Sponsorem tytularnym był ZAHIR KEBEB.

Partnerem strategicznym Polskiego Związku Tenisowego był LOTOS.

- Lubię grać w Łodzi i tu przyjeżdżać. W 2020 roku, kiedy nie był to turniej ITF, tylko krajowy w ramach LOTOS PZT Polish Tour, udało mi się go wygrać. Rok temu, już w międzynarodowej obsadzie, musiałem uznać wyższość Maćka Rajskiego. Ale w tym roku zrewanżowałem mu się i pokrzyżowałem jego plany obrony punktów. Poza kortem bardzo się lubimy, ale na korcie trzeba jednak robić swoje. Dzisiaj dość pewnie wygrałem też z Szymonem. Finał? Maks to kompletny i solidny zawodnik. Potrafi zagrać wszystko i jest w formie – powiedział Paweł Ciaś.