ZAHIR KEBAB LODZ CUP LOTOS PZT Polish Tour w Łodzi – 15 tys. dolarów do wygrania w Parku Poniatowskiego Dariusz Kuczmera

Fot. MKT Facebook

Piotr Gryńkowski i Przemysław Michocki przeszli zwycięsko dwie rundy eliminacji do turnieju ZAHIR KEBAB LODZ CUP ITF M15 Łódź Cup (z pulą nagród 15 tys. dol.), szóstej już imprezy w ramach cyklu LOTOS PZT Polish Tour – Narodowy Puchar Polski 2022. O włos od awansu do głównej drabinki był Sandro Szic. W środę na kortach MKT Łódź pełną parą ruszy rywalizacja w singlu - informuje Tomasz Dobiecki, rzecznik prasowy Polskiego Związku Tenisowego. Z zawodników MKT Łódź zagrają Adam Majchrzak oraz Jakub Solarski. Obaj młodzi zawodnicy dostali dzikie karty do turnieju głównego.