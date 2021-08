Zainwestował 40 tysięcy w kryptowaluty. Oszuści wszystko zaplanowali. Prokuratura umorzyła sprawę przed zapoznaniem się z dowodami

Sekretna wiedza zysku

To był rok 2020. Łodzianin pan Kazimierz (imię zmienione), którego historię chcemy opowiedzieć jako przykład, trafił na spreparowany wywiad z ze znanym kierowcą rajdowym Krzysztofem Hołowczycem. W rozmowie chwalił się on w jaki sposób pomnożył swój majątek za pomocą kryptowalut. Początkowo pan Kazimierz nie uznał tego za interesujące, był to świat i mechanizmy, których nie rozumiał.

Nie minęło, jednak wiele czasu, a w jego ręce trafiła podobna rozmowa z Zygmentem Solorzem - właścicielem Polsatu, który również zachwalał inwestowanie w wirtualną walutę. Dla pana Kazimierza, który potrzebował pieniędzy na remont własnych nieruchomości, zaczęło się to jawić jako szansa na zwiększenie swojego majątku.

Znalazł na dole artykułu link do strony LV GROW Market i zalogował się.

Wejście na giełdę

Po założeniu konta, do pana Kazimierza telefonicznie odezwał się jeden z przedstawicieli firmy LV GROW MARKET.