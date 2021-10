Zakaz handlu w niedziele. Te sklepy Auchan będą czynne w Łodzi i Piotrkowie w najbliższą niedzielę jako placówki pocztowe

Hipermarkety Auchan, jako ostatnia duża sieć sklepów w Polsce, otwierają się w niedziele niehandlowe. W najbliższą będą czynne trzy sklepy w naszym regionie: dwa w Łodzi, jeden w Piotrkowie. Tymczasem Solidarność apeluje do handlowców, by w tygodniu sklepy były czynne krócej - tak jak przed pandemią.

Pod koniec września Auchan poinformował o podpisaniu umowy z firmą Pointpack S.A. i wprowadzeniu od 1 października usług pocztowych w sklepach Auchan. Są uruchamiane stopniowo, a szczegółową listę sklepów, które już je oferują, można znaleźć

na stronie sieci.

Dwa sklepy w Łodzi, jeden w Piotrkowie

W najbliższą niedzielę 17 października w naszym regionie będą czynne trzy sklepy tej sieci: przy al. Jana Pawła II oraz al. Piłsudskiego oraz w Piotrkowie (al. Sikorskiego). Do łódzkich sklepów można się wybrać w godzinach 9-21, natomiast do piotrkowskiego od 8 do 21. W sumie w całym kraju tego dnia będzie czynnych 35 placówek tej sieci. - Wprowadzenie świadczeń kurierskich i pocztowych, jest kolejnym udogodnieniem w oferowanym przez Auchan zestawie usług i pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie czasu klientów przeznaczonego na zakupy i zwiększenie ich komfortu – mówi Małgorzata Piekarska, przedstawicielka Auchan. - Jest też odpowiedzią na aktualne oczekiwania kupujących.

Zakaz handlu uszczelniony

Sklepy w niedziele niehandlowe otwierają się już od dłuższego czasu i zapewne potrwa to jeszcze kilka miesięcy. Sejm zdecydował bowiem o uszczelnieniu ustawy, która ogranicza niedzielny handel do siedmiu niedziel w roku. Posłowie przegłosowali w tym tygodniu nowelizację ustawy, zgodnie z która o placówce pocztowej można mówić, jeśli działalność pocztowa stanowi 40 proc. przychodów firmy (doszło do zmiany, początkowo była mowa o przynajmniej 50 proc.). Przepisy mają obowiązywać najprawdopodobniej od lutego przyszłego roku, ustawa czeka na podpis prezydenta.

Sklepy czynne jak przed pandemią?