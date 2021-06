Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej nr 70 w Łodzi (zdjęcia z piątku 25 czerwca)

Miejscem piątkowej uroczystości dla dwóch najstarszych klas w SP nr 70 była jej sala gimnastyczna. Nie zabrakło dyplomów dla najlepszych – już teraz – absolwentów 2021, w tym dla osiągających świetne wyniki młodych sportowców z tej szkoły.

Dzieci i młodzież, która wróci do tej podstawówki we wrześniu, w piątek spotkała się z wychowawcami we własnych pracowniach. A część uczniów zajrzy do podstawówki z ul. Rewolucji 1905r. nr 22 także w rozpoczynające się wakacje, bo SP nr 70 jest jednym z gospodarzy miejskich półkolonii.