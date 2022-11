Zakończyć jesień z przytupem celem ŁKS w meczu z Odrą Opole

Nie znaczy to jednak, że podopieczni trenera Kazimierza Moskala będą już mieli wolne od ligowej piłki, nic z tych rzeczy. 11 listopada (piątek) czeka ich jeszcze wyjazdowe starcie z GKS Katowice. To z kolei spotkanie w ramach rozegranej awansem 18. kolejki, a więc już z rundy wiosennej.

Wróćmy jednak do sobotniego starcia, które ma się rozpocząć o godzinie 15. Będzie to potyczka ekip, które wygrały w poprzedniej kolejce. Ełkaesiacy pokonali w pierwszoligowym hicie Arkę Gdynia (3:1), natomiast opolanie triumfowali w Chojnicach (2:1). Co ciekawe, Chojniczanka jest ostatnią drużyną, która zdołała pokonać w I lidze zespół z alei Unii 2. Było to dość dawno, bo 27 sierpnia, a gospodarze pokonali tego dnia łodzian u siebie 1:0 (1:0). Po tym spotkaniu łodzianie nie zaznali goryczy porażki - zaliczyli imponującą serię ośmiu potyczek o punkt, w których nie dali się pokonać. Cztery razy zwyciężali, w tym w ostatnich trzech spotkaniach oraz cztery razy remisowali. Strzelili 15 goli, tracąc osiem. Jeśli już jesteśmy przy skuteczności, to w 16 dotychczas rozegranych meczach ełkaesiacy strzelili 25 goli, stracili 15. Mają na koncie 31 punktów, dwa mniej od rewelacyjnego lidera Puszczy Niepołomice. Opolanie mogą się pochwalić 21 zdobytymi bramkami. Stracili jednak aż 31 goli i jest to obecnie najgorsza defensywa w I lidze. Zdobyli natomiast 15 punktów. Najskuteczniejsi piłkarze Odry Mateusz Marzec i Rafał Niziołek trzykrotnie pokonali bramkarzy rywali w meczach o punkty. Ten pierwszy, to były gracz GKS Bełchatów. W zespole prowadzonym od niedawna przez trenera Adama Noconia mamy byłego widzewiaka Damiana Guzdka (12 meczów w tym sezonie i dwa gole), ale także Macieja Makuszewskiego, który na początku XX wieku grał w UKSSMS Łódź. Potem występował między innymi w Rosji (Tierek Grozny), Portugalii (Vitoria Setbual), a rodzimej ekstraklasie zaliczył 235 meczów i strzelił 28 goli. Występy w Odrze nie są zapewne dla niego szczytem marzeń.

Ełkaesiacy są faworytem meczu, ale ku przestrodze przypominamy poprzedni sezon, kiedy to dwukrotnie przegrali z kretesem z zespołem z Opola - na swoim boisku aż 0:4 (0:2), na wyjeździe 0:3 (0:2). Przypomnijmy, że będzie to 49 oficjalne ligowe starcie obu ekip. 19 razy góra byli opolanie, a 18 ełkaesiacy. 11 potyczek kończyło się natomiast podziałem punktów. W niedzielę czekamy na 19 triumf ŁKS. ą

I LIGA

17. kolejka (ostatnia rundy jesiennej). Piątek (4 listopada): Wisła Kraków - Górnik Łęczna (20.30), Sandecja Nowy Sącz - Zagłębie Sosnowiec (18). Sobota (5 listopada): Resovia - Podbeskidzie Bielsko-Biała (15), Odra Opole - ŁKS Łódź (15), GKSKatowice - Chojniczanka Chojnice (20), GKSTychy - Ruch Chorzów (17.30). Niedziela (6 listopada): Arka Gdynia - Bruk-Bet Termalika Nieciecza (12.30), Skra Częstochowa - Stal Rzeszów (18), Chrobry Głogów - Puszcza Niepołomice (15).