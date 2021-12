Zakończył się remont drogi krajowej nr 91 w Łęczycy. Przebudowa trwała ponad półtora roku. Mieszkańcy odetchną z ulgą?

Przebudowa krajówki trwała ponad półtora roku.

- Prace budowlane zostały zakończone. Do wykonania jest jeszcze ok 20% oznakowania poziomego, którego ukończenie przerwał ostatni atak zimy, ale prace będą ukończone w ciągu kilku najbliższy dni. Koszt budowy to nieco ponad 39,3 mln złotych. Pracami objęty został odcinek trasy o długości blisko 3,2 km – powiedział nam Maciej Zalewski, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi.