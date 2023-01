Zakończyły się zdjęcia do nowej filmowej odsłony „Akademii Pana Kleksa”. Porównaj obie wersje!

Czterdzieści lat po bezsprzecznie kultowej „Akademii Pana Kleksa” w reżyserii Krzysztofa Gradowskiego (z fantastyczną kreacją Piotra Fronczewskiego i niezapomnianymi piosenkami Andrzeja Korzyńskiego) gotowa będzie kolejna ekranizacja, tym razem przygotowana przez Macieja Kawulskiego. Realizatorzy planują dwie części produkcji - pierwsza ma mieć premierę w tym roku, druga w roku 2025.

Czasy są inne, więc i wiele w stosunku do poprzedniej filmowej opowieści się zmieniło. Tym razem główną bohaterką jest dziewczynka - Ada Niezgódka - która trafia do tytułowej Akademii, by poznać świat bajek, wyobraźni i kreatywności. Przy pomocy szalonego pedagoga profesora Ambrożego Kleksa rozwija swoje umiejętności, a także wpada na ślad, który pomoże jej rozwikłać rodzinną tajemnicę… W nowej adaptacji Akademia Pana Kleksa jest szkołą koedukacyjną, międzynarodową, w której uczą się dzieci z całego świata, Zdjęcia do filmu powstawały w różnych miastach w Polsce, a także zagranicą - od Norwegii aż po Bułgarię.