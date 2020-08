Zamiast derbów Widzew - ŁKS będzie w Łodzi sparing ŁKS. Z rywalem Widzewa

Mecz kontrolny ŁKS - Radomiak w Łodzi rozegrany zostanie w piątek, 4 września o godzinie 18. Zarówno ŁKS, jak i Radomiak mecze w ramach drugiej kolejki Fortuna 1 Liga mają przełożone. Radomiak z Chrobrym Głogów zagra w późniejszym terminie, 16 września. Spotkanie zostało przełożone w związku z powołaniem Kacpra Bieszczada, bramkarza Chrobrego do reprezentacji Polski do lat 19.

Środowy trening pierwszoligowego Radomiaka Radom zdominowała gra wewnętrzna, podczas której sztab szkoleniowy Radomiaka szukał różnych ustawień zespołu pod kątem sobotniego meczu pierwszej kolejki Fortuna 1 Liga z Widzem Łódź.

- Decyzje odnośnie testowanych piłkarzy Legii najwcześniej zapadną w przyszłym tygodniu po meczu kontrolnym z ŁKS w Łodzi - mówi Dariusz Banasik, trener Radomiaka. Cały czas jednak szukamy ofensywnego pomocnika. Być może i takiego zawodnika będziemy testować w meczu z ŁKS - dodaje Banasik.

Do Aleksandra Wańka dołączył drugi testowany przez Radomiaka Radom, piłkarz Legii Warszawa Bartłomiej Ciepiela. Ten drugi w ubiegłym sezonie reprezentował barwy drugoligowej Stali Stalowa Wola, z którym to klubem spadł do trzeciej ligi.