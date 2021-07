Zamyka się kolejne Tesco w Łodzi. Trwa wyprzedaż towaru i wyposażenia. Co można kupić ? Do kiedy sklep będzie czynny?

To kolejny sklep w Łodzi, którego przyszłość została już przesądzona. Nie zostanie przekształcony w sklep Netto, jak placówki przy ul. Dylika, Zgierskiej czy Kopcińskiego, ale będzie zamknięty. Stanie się to 15 lipca, do tego czasu organizowana jest wielka wyprzedaż towaru.

Co można kupić w zamykanym sklepie Tesco?