Żandarmeria Wojskowa zabezpieczała przejazd amerykańskiej kolumny na S8. W ich pojazd uderzyła ciężarówka M. Stadnicki, wsp. D. Sibiak

W środę rano na trasie S8 na wysokości miejscowości Sokolniki doszło do kolizji z udziałem wojska. W busa polskiej Żandarmerii Wojskowej, która zabezpieczała kolumnę wojska amerykańskiego uderzyła ciężarówka. Na miejscu pracuje wieruszowska policja. To nie pierwsze takie zdarzenie na S8 w okolicy Wielunia. Do podobnej kolizji doszło tu przed czterema laty (zdjęcia z tego zdarzenia znajdziecie w naszej galerii)