Zapadł wyrok w sprawie zabójstwa proboszcza w Paradyżu koło Opoczna. 12 lat więzienia dla kościelnego

Przypomnijmy, że do tragedii doszło przed kościołem pw. Przemienienia Pańskiego w Paradyżu-Wielkiej Woli w wtorek, 2 marca wieczorem, gdy ksiądz proboszcz Adam Myszkowski zamykał bramę na plebanię. Wówczas to został napadnięty i doznał m.in. ciężkiego urazu głowy na skutek uderzenia kostką brukową. Sprawca zdarzenia uciekł z miejsca tragedii, ale wezwana na miejsce policja szybko ustaliła, że sprawcą może być 47-letni kościelny, już na drugi dzień został zatrzymany przez policję i trafił do aresztu. Jak ustalili policjanci w momencie popełnienia czynu, przypuszczalnie był nietrzeźwy.

Mężczyzna przyznał się do napaści, a początkowo prokuratura postawiła mu zarzut usiłowania zabójstwa, po śmierci księdza zamieniając go na zarzut zabójstwa.

Ks. Myszkowski został natychmiast zabrany do szpitala, najpierw do Opoczna, a potem do Łodzi, niestety pomimo starań lekarzy nie odzyskał przytomności. Zmarł dwa tygodnie później, 17 marca w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Łodzi.