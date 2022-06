Zapadła decyzja w sprawie trenera ŁKS. Jest oświadczenie

Prowadzący program Jakub Olkiewicz rozpoczął od oświadczenia w sprawie trenera ŁKS. Decyzja miała bowiem zostać ogłoszona do końca tygodnia:

- Dopóki fizycznie trenera z nami nie ma, nie będzie trzymać tutaj koszulki, to nie możemy oficjalnie ogłosić, kto będzie trenerem. Ale możemy zapewnić, że nie szukamy alternatywnych opcji. Trener współpracuje z dyrektorem sportowym przy budowie kadry na nowy sezon. Prosimy o jeszcze chwilę cierpliwości, niebawem zaprezentujemy naszego nowego, starego trenera.

Zwracamy uwagę na stwierdzenie: nowego, starego trenera. Kibice są pewni, że trenerem będzie Kazimierz Moskal.

Tomasz Salski zdradził później: - W czerwcu będziemy gościć inwestorów ŁKS. Jeden z inwestorów to polska firmy, druga to podmiot zagraniczny. Polski podmiot jest zdeterminowany, by być z nami na pokładzie - mówił właściciel Tomasz Salski.