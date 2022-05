Zapisy się do Poland Business Run 2022 tylko do końca maja

W tym roku Poland Business Run zaplanowano 4 września. By wziąć w nim udział, wystarczy zebrać 5-osobową drużynę spośród kolegów z pracy czy grona znajomych i zapisać się poprzez stronę internetową organizatora. Wirtualna formuła imprezy, którą biegacze wypróbowali w czasie pandemii, pozwala na wybór dowolnej trasy i bieg w Łodzi lub w dowolnym miejscu, gdziekolwiek będziemy przebywać w dniu wydarzenia.

– Łódzkie firmy i instytucje biegają z nami co roku i ogromnie się cieszymy, kiedy widzimy je na liście startowej także tym razem. To już ostatnie chwile zapisów, dlatego nie warto zwlekać z dodawaniem drużyn. Zachęcamy, by biegać i pomagać razem z nami, zwłaszcza że pomoc trafi także do beneficjentów z Łodzi i okolic – podkreśla Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run.

Dystans zawodów, czyli 4 km, jest przyjazny nawet dla osób, które na co dzień nie biegają. W opcji wirtualnej biegacze sami wybierają trasę, którą mogą przebiec, przejść czy przemaszerować z kijkami nordic walking. Uzyskany czas wystarczy zarejestrować za pomocą aplikacji z funkcją GPS, a wyniki przesłać przez stronę organizatora.

Do udziału w Poland Business Run uczestników niezmiennie od 10 lat zagrzewa hasło: „Pobiegniesz – pomożesz!”. Beneficjentami biegu są osoby po mastektomii oraz z niepełnosprawnościami narządów ruchu. Tegoroczna sztafeta pobiegnie m. in. dla 62-letniego Piotra z Łodzi, który w 2011 r. z powodu zakrzepicy przeszedł amputację prawej nogi.

– Całe życie prowadziłem bardzo aktywny tryb życia sportowy i zawodowy, dlatego nie mogłem pogodzić się z zaistniałą sytuacją. W 2014 r. udało mi się otrzymać protezę, jednak od tej pory minęło sporo czasu. Sprzęt, który służył mi w różnych sytuacjach, uległ zużyciu i nie nadaje się do dalszej eksploatacji – opowiada Piotr, beneficjent Poland Business Run, który dzięki biegaczom otrzyma nową protezę nogi.

Piotr jest wciąż aktywny zawodowo. Jako pracownik administracji musi codziennie dojeżdżać do biura, co w jego sytuacji stało się mocno utrudnione. Z upływem lat coraz więcej wysiłku wkłada w przemieszczanie się po mieście.

– Jestem nadal aktywnym człowiekiem. Bardzo chciałbym znowu poruszać się sprawnie i bezboleśnie. Przez 13 lat byłem zawodnikiem wyczynowym w tenisie ziemnym i obecnie chciałbym towarzyszyć mojej wnuczce w zgłębianiu tej dyscypliny. Marzę, by stanąć ponownie na korcie i pokusić się o odbicie piłki, nie mówiąc już o dawaniu jej wskazówek. Wiem, że to może dziwić, bo to takie prozaiczne, ale dla mnie bardzo ważne. Nowa proteza może moje życie zmienić na lepsze i podnieść komfort funkcjonowania na co dzień – mówi Piotr.

To tylko jedna z wielu historii osób, które zwracają się o pomoc do Fundacji Poland Business Run. Od powstania całej idei pomagania przez bieganie już ponad 700 beneficjentów otrzymało protezy, wózki, rehabilitację i cenne godziny spotkań z psychologami. To, ile osób zyska wsparcie w tym roku, zależy od liczby firm, które zgłoszą się do udziału w wydarzeniu i opłacą udział swoich drużyn.

Rejestracja sztafet odbywa się poprzez stronę organizatora: www.polandbusinessrun.pl. Zapisy trwają do 31 maja lub wyczerpania liczby pakietów startowych.